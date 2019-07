Festa nazionale della Romania, al D’Avalos la presentazione di "Come fratelli"

Le comunità rumene presenti sul territorio hanno organizzato un evento per venerdì 1° dicembre, alle 18, in occasione della Festa Nazionale della Romania, "giornata che significa per tutti i rumeni un momento di festa e di unità , ovunque si trovino", come spiega Irina Ilona Lazar, presidente dell'associazione culturale Vocea Romanilor Vastesi.

"A Vasto, quest’ anno, alcune comunità rumene presenti sul territorio si sono riunite, organizzando un grande evento, con il supporto delle Amministrazioni Pubbliche locali: Comune di Vasto, a cui vanno i nostri ringraziamenti per il sostegno e la concessione della sala Pinacoteca del Palazzo D’Avalos, i Comuni di San Salvo, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Scerni e Trivento".

A promuovere l'evento sono l’Associazione Culturale Vocea Romanilor Vastesi, l’Associazione Decebal di San Salvo, la Parrochia Ortodossa Vasto-Termoli e i Comitati dei Rumeni di Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Scerni, Trivento".

Nell'anno in cui ricorre il decimo anniversario dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea a Vasto ci sarà la presentazione del libro Come Fratelli – La fratellanza italo-rumena a 10 anni dall’adesione all’ Unione Europea, con la presenza dell’autore, Marian Mocanu. Durante la serata, verranno consegnati i premi ai bambini che hanno frequentato il Corso di Lingua e Cultura Rumena. Ci saranno gli interventi musicali eseguiti dal pianista Mauro Gallo e dal violinista Domenico Mancini. Saranno presenti rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte e personale diplomatico dall'Ambasciata della Romania in Italia. Seguirà un rinfresco offerto dagli organizzatori.