Festa del tennis: premiati Anna Tambelli, Leonardo Licitra e le ’ladies’ del CT Vasto

Domenica scorsa, a Pescara, presso l’Hotel Dragonara, si è svolta l’annuale festa del Tennis Abruzzese, classico appuntamento di fine anno nel corso del quale sono stati premiati tutti gli affiliati e tutti gli atleti abruzzesi che si sono distinti nella stagione agonistica 2017. Alla presenza dunque dell’èlite del movimento tennistico regionale, con la presenza dei massimi esponenti degli organi regionali Fit, tra tutti il presidente FIT Abruzzo-Molise Luciano Ginestra e il presidente FIT servizi Emilio Sodano, sono stati consegnati diversi riconoscimenti ad atleti di tutte le età e i Circoli che più di altri hanno ottenuto successi a livello regionale e nazionale.

Ben quattro i premi ottenuti dal Circolo Tennis Vasto 'Antonio Boselli' grazie ai suoi atleti. Anna Tambelli è stata premiata come campionessa regionale under 10 per il secondo anno consecutivo. Nell'under 10 misto premiata la squadra formata da Leonardo Licitra e Anna Tambelli mentre nella categoria Ladies 40 lim. 4.4 è stata premiata la squadra del CT Vasto formata da Manuela Antenucci , Rita Finarelli, Tiziana Di Lello, Maria Chiara Finarelli e Sandra Gutierrez. Anna Tambelli ha ricevuto anche un altro riconoscimento personale. Infatti la Federazione le ha assegnato il Premio Speciale per i giovani atleti meritevoli che si sono distinti in ambito Nazionale. La giovanissima atleta del Ct Vasto ha ottenuto il riconoscimento per la categoria anno 2007.

Grande la soddisfazione del CT Vasto, rappresentato a Pescara da Maurizio Acquarola e Antonio Portafoglio, "a partire dal Presidente Eugenio Spadano, a tutto il direttivo, al Maestro Danilo Licitra e il suo staff composto tra gli altri dalla Maestra Marianna Perpetua e che da quest’anno si avvale anche della collaborazione della campionessa Regionale femminile Beatrice Caruso (anche lei premiata nella manifestazione), che hanno visto premiato il loro lavoro quotidiano, un lavoro intenso che ha portato e che sta portando i suoi frutti - spiega una nota della società- .

A coronamento e a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto quest’anno c'è l’ottimo 10° posto del CT Vasto nella classifica finale assoluta del Trofeo Abruzzo, il trofeo annuale che stila la classifica di tutti i Circoli Abruzzesi e che media le classifica per partecipazione ai tornei FIT e la classifica per risultati ottenuti. Da segnalare il 10° posto nella Classifica Giovanile e l’ottimo 5° posto nella Classifica Veterani".