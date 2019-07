Cambia ufficialmente la segretaria comunale: Erspamer subentra a Piazza

Ieri mattina, in Consiglio comunale, l'ufficiale passaggio di consegne tra Rosa Piazza e la nuova segretaria generale del Comune di Vasto, Angela Erspamer.

"L’avvocatessa - si legge in una nota del municipio - è subentrata a Rosa Piazza che dopo 42 anni di servizio è andata in pensione.

Durante l’assise civica si è tenuta una piccola cerimonia, con la consegna di una targa ed un omaggio floreale, per salutare e ringraziare Rosa Piazza del lavoro svolto in Municipio.

“Un grazie di cuore - ha detto il sindaco Francesco Menna- a nome della città e dell’amministrazione comunale tutta alla dottoressa Rosa Piazza. Quello del segretario comunale è un ruolo complesso, essendo notaio della Pubblica Amministrazione e sentinella della legalità.

La dottoressa Piazza ha svolto questo compito in molti Comuni del Vastese e per 11 anni in città, diventando anche da siciliana doc cittadina vastese a tutti gli effetti. Ha portato avanti grandi riforme in Comune, in anni difficili di grossa crisi finanziaria per il Paese tutto. A lei, il nostro affetto e la stima per quello che ha fatto come servitore dello Stato in terra d’Abruzzo”.