Buoni risultati per i nuotatori della H2O al Grand Prix Sprint di Venafro

Buoni risultati per i nuotatori della H 2 O Sport nella prima prova del Grand Prix Sprint di Venafro. Medaglie e ottime prestazioni in vasca hanno premiato gli atleti del presidente Massimo Tucci nella competizione molisana.

Esordienti B – In campo femminile Sofia Rossano che si allena nella piscina Vasto vince i 100 rana con il crono di 1’47” (e bissa il piazzamento nei 50 rana con 39”1) . Nella stessa gara l’H 2 O Sport festeggia il bronzo con la vstese Alessia Angelicola che copre la distanza in 1’50”4. La stessa portacolori del team molisano chiude ai piedi del podio i 50 stile con 40” davanti alla compagna Alyssa Pia De Felice (1’54”7 per lei). Nei 50 farfalla medaglia di bronzo per Sofia Cavina (43”7) che chiude ai piedi del podio i 100 dorso dietro alla compagna di squadra Sara Saraceni, bronzo in 1’33”.

In campo maschile Antony Mascilongo porta a casa i 50 rana (44”1) e i 100 misti. Nella prima gara alle sue spalle si piazza il compagno Alessandro Vernacchia (45”52) mentre nella seconda la società del presidente Tucci festeggia anche il terzo posto di Alessandro D’Onofrio (1’31”7) e il quarto di Alessandro Vernacchia (1’34”2). Christian Leccese vince i 100 stile (1’21”83) ed è terzo nei 50 dorso (42”4). In quest’ultima gara ai piedi del podio c’è Francesco Antenucci (44”4).

Esordienti A – In campo femminile doppietta per Marta De Paola che vince i 100 dorso (1’15”4) e i 50 farfalla (33”6). Nella prima gara sale sul podio anche Chiara Antenucci, seconda in 1’16”4. Nei 50 farfalla medaglia anche per Melania Pietropaolo (35”1) e quarta posizione centrata da Camilla Stinziani (36”). I 100 rana sono appannaggio di Sofia Mancini (1’26”7) mentre nei 100 misti bronzo per Chiara Antenucci (1’20”7). In campo maschile quarta posizione nei 50 dorso per Emanuele Florio.

Staffette – Seconda piazza per la 4x50 mista Esordienti B con Antony Mascilongo, Christian Leccese, Sofia Cavina e Sofia Rossano. Bronzo, invece, per la 4x50 stile libero Esordienti A con Emanuele Florio, Gabriele De Gregorio, Chiara Antenucci e Marta De Paola.