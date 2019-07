Team Volley 3.0 in campo con un messaggio contro la violenza sulle donne

Le ragazze del Team Volley 3.0 sono scese in campo nell'ultima sfida di Seconda divisione contro il Gissi con dei messaggi per dire "basta" alla violenza sulle donne. Nella settimana in cui in tutto il mondo si sono svolte iniziative di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere, le giovani pallavoliste vastesi hanno realizzato dei cartelloni colorati, mostrati al pubblico durante il saluto pre-gara, e hanno indossato dei guanti rossi, colore simbolo di tutte le iniziative.

Dal punto di vista sportivo la sfida con le gissane è stata molto combattuta, con le ospiti che sono riuscite a conquistare la vittoria per 3-2 (25-19, 15-25, 14-25, 25-20, 11-15). Le giocatrici allenate da Gianluca Desiati, nonostante la giovanissima età (sono tutte under 15), hanno dimostrato di potersela giocare alla pari anche con formazioni più esperte.

Mercoledì il Team Volley tornerà in campo per la sfida del campionato under 16 contro l'Altino, capolista del girone. L'appuntamento è per mercoledì 29 novembre alle 17 nella palestra del quartiere San Paolo.