Scontro in corso Mazzini, motociclista in ospedale

È stata trasportata al Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto la giovane vastese che, questa mattina, è rimasta coinvolta in un incidente. La giovane, in sella al suo scooter Liberty50, stava percorrendo corso Mazzini in direzione centro quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordne, c'è stato l'impatto con la Seat Ibiza guidata da un uomo, che si immetteva in corso Mazzini da via Pitagora.

In seguito all'urto la moto è finita a terra scivolando per qualche metro. La giovane, rimasta sempre cosciente ma dolorante, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, l'hanno trasportata in ospedale per sottoporla agli accertamenti del caso. Ad occuparsi dei rilievi dell'incidente sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro. A coaudiuvare la gestione della viabilità sono stati gli uomini del gruppo comunale di protezione civile.