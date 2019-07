Marcello: "A dicembre rifacimento della segnaletica in 46 strade"

A dicembre il via ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in 46 strade di Vasto. Lo ha annunciato l'assessore comunale ai Servizi manutentivi, Luigi Marcello, rispondendo in Consiglio comunale a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle.

“Un lavoro, quello realizzato dai collaboratori del settore - ha aggiunto Lugi Marcello - che ringrazio, realizzato in totale sinergia con il Comando della Polizia Municipale. Una approfondita analisi delle esigenze riscontrate su tutto il territorio cittadino. Sin dalla prossima settimana si procederà a predisporre il bando di gara per l’assegnazione dei lavori. Gli interventi riguarderanno attraversamenti pedonali, parcheggi gratuiti, strisce di margine e mezzeria, stalli, corsie di canalizzazione, linee di arresto e fermate degli autobus. Stiamo programmando lavori della stessa tipologia anche per il prossimo anno”.

“Teniamo molto a questi lavori - ha affermato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che interesseranno quelle strade che per caratteristiche strutturali e per flussi di traffico possono essere più pericolose di altre e necessitano di interventi spesso segnalati dai cittadini".