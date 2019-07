Futsal Vasto: preziosa vittoria per l’under 21, sconfitti gli Allievi

Prosegue l'esperienza dei giovani del calcio a 5 del Futsal Vasto impegnati nei campionati di categoria.

Campionato under 21 | Futsal Vasto - Teramo 5-2

Buona prova della formazione under 21 del Futsal Vasto che, tra le mura amiche, conquista una preziosa vittoria per 5-2 contro il Teramo e sale a nove punti in classifica. Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i ragazzi di mister Giacomucci che si portano in vantaggio con Masciotta. Nella ripresa i biancorossi incrementano il punteggio con la tripletta di Falorio e poi gestiscono bene la partita, con una buona prova del portiere Francesco Santone, anche quando gli ospiti vanno in gol per due volte. A chiudere i conti sul 5-2 è ancora Masciotta che sigla così la sua personale doppietta.

Campionato Allievi | Devils Chieti - Futsal Vasto 19-0

Sconfitta oltremodo punitiva per gli Allievi del Futsal Vasto. I ragazzi allenati da Giampaolo Porfirio perdono 19-0 a Bucchianico contro i pari età del Devils Chieti in una partita mai in discussione. La formazione teatina, molto più esperta, ha avuto vita facile per conquistare l'intera posta in palio con un punteggio sostanzioso. Ma la squadra vastese non si perde d'animo e proseguirà nel suo cammino. "La crescita - commenta mister Porfirio - passa anche per le sconfitte pesanti da cui si può imparare e migliorare."