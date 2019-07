Domenica la Vastese ospita il Campobasso: sarà giornata biancorossa

Dopo il pareggio in casa del Francavilla la Vastese domenica torna a giocare all'Aragona e ospiterà il Campobasso per la 15ª giornata del campionato di Serie D. La società del presidente Bolani ha indetto la Giornata Biancorossa in cui non saranno validi abbonamenti e tessere-omaggio. Una novità ci sarà anche sull'orario della sfida con i rossoblu. Domenica 3 dicembre, infatti, il calcio d'inizio sarà alle ore 15.

Sarà una Vastese che andrà a caccia dell'undicesimo risultato utile consecutivo, sperando di poter tornare ad esultare per una vittoria, e per farlo conta anche sul calore del pubblico dell'Aragona.

I prezzi di ingresso allo Stadio Aragona:

Tribuna centrale De Mutiis-Marramiero 20 euro;

Tribune laterali 12 euro;

Curva d'Avalos 7 euro;

Curva Tobruk (Settore Ospiti) 10 euro.

Gratis gli Under 14

La 15ª giornata

Jesina - Castelfidardo

Matelica - Recanatese

Monticelli - Olympia Agnonese

Nerostellati - San Nicolò

Pineto - L’Aquila

San Marino - Avezzano

Sangiustese - Fabriano Cerreto

Vastese - Campobasso

Vis Pesaro - Francavilla

La classifica: 35 Matelica; 34 Vis Pesaro; 30 Vastese; 26 Avezzano; 24 Campobasso; 21 L'Aquila, San Marino, Pineto; 20 Francavilla, Sangiustese; 19 Castelfidardo; 17 Jesina; 14 Olympia Agnonese, San Nicolò; 10 Recanatese, Fabriano Cerreto; 7 Monticelli; 3 Nerostellati.