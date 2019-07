Brillanti risultati per gli allievi di De Palma al campionato regionale Fikbms

Brillanti risultati per la scuola di kung fu del maestro Carmine De Palma al Campionato regionale F.I.KB.M.S. (FEDERAZIONE ITALIANA KICK BOXING, MUAY THAI, SAVATE ) con ben 15 atleti in gara delle sue scuole di Vasto, Termoli e Petacciato, con molti di loro sul podio sia nel TriPoint (atleti dai 10 anni ai 12 anni) che nella Kick Light (Atleti dai 14 anni ai 35). "Gli atleti in gara - spiega De Palma - hanno saputo dimostrare tutta la loro bravura e la loro determinazione, la loro convinzione di essere un gruppo solido e forte, tant’è che tutti i loro avversari non hanno potuto fare altro che costatarlo di persona. Molti di loro erano alla loro prima esperienza nella Kick boxing ma hanno dimostrato davvero senza timore le loro potenzialità".

Il maestro Carmine De Palma ha espresso a fine gara la soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi atleti che "si sono dimostrati eccellentemente maturi e preparati anche per combattere in una gara di kick boxing impegnandosi per dare il massimo e di riportare il risultato. La nostra è la squadra che ha dimostrato più caparbietà, determinazione e tecnica. Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità”.

I risultati

1° Classificato

Rebecca Coppa, Patrizio Roncone, Manuel Caruso, Alessio Coppa, Federico Corbo

2° classificato

Melissa Bonapitacola, Angelo Zucaro, Mattia Spalletta

3° classificato

Giuseppe Berchicci, Ilaria Fiorilli, Alessio Alloggio, Saverio Quaranta, Alessia Fiorilli, Michele Di Biase, Pietro Celano.