"Il cuore della rondinella", a Cupello presentato il libro sulle ricette tradizionali

Tre associazioni, Donne in Campo, il Sentiero del Qi e Lory a Colori onlus, hanno organizzato a Cupello la presentazione del libro "Il Cuore della Rondinella", una guida alla cucina tradiziona della provincia di Chieti, scritto dal professor Francesco Stoppa. L'appuntamento, che si è svolto presso la Casa di Pietra in contrada Ributtini a Cupello, è stato "un successo oltre le aspettative, che ci riempie di orgoglio e soddisfazione", come hanno commentato le rappresentanti delle tre associazioni.

Nel corso della serata sono state presentate le esperienze e le attività che caratterizzano i tre sodalizi che hanno come filo comune, quello del benessere e della prevenzione. Poi il professor Stoppa ha presentato il volume raccontando aneddoti legati alla preparazione del volume e dialogando con i presenti.

La serata si è conclusa con l’apericena con i piatti tipici della tradizione contadina della provincia di Chieti preparate dalle tre associazioni e con la raccolta dei contributi da devolvere per le iniziative dell‘associazione “Lory a Colori ONLUS”.