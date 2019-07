Stefania De Felice nella Giunta regionale del Comitato paralimpico

Stefania De Felice, presidente dell'associazione Il Sorriso degli Angeli di Vasto, è nuova componente della Giunta regionale del Comitato italiano paralimpico.

"Continua lo splendido lavoro svolto sul territorio dall'associazione Il Sorriso degli Angeli di Vasto, in costante crescita nel numero degli iscritti, ospitati in convenzione presso la piscina comunale di Vasto, gestita dalla società H2O di Campobasso", si legge nel comunicato stampa che annuncia il nuovo incarico per la responsabile del sodalizio.



"In un ambiente decisamente più favorevole rispetto alla vecchia gestione, l'associazione ha più che raddoppiato gli associati con uno splendido lavoro individuale condotto dalla presidente Stefania De Felice.

"La stessa, inoltre, in un continuo lavoro di encomiabile aggiornamento nel settore, è stata nominata la scorsa settimana componente della Giunta regionale del Cip (comitato italiano paralimpico), presieduto dal nel eletto presidente Mauro Sciulli. De Felice è stata designata altesì come rappresentante dei tecnici in seno alla Giunta regionale Cip Abruzzo, consolidando un lodevole lavoro costante negli anni nel settore dei diversamente abili".