Prime nevicate imbiancano l’Alto Vastese

Prima timida comparsa della neve nei comuni dell'Alto Vastese. Dopo il crollo delle temperature delle ultime ore, leggere precipitazioni si sono registrate nel corso della notte a Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Messer Marino ecc.

Sulla costa non si registrano particolari disagi legati all'allerta meteo diramata sabato scorso estesa fino alle prime ore di oggi.

La leggera nevicata a quote relativamente alte dovrebbe essere di carattere sporadico per lasciare spazio in settimana alla pioggia. Nuove precipitazioni, questa volta più consistenti, sono previste per il prossimo fine settimana a partire dalla mattinata di sabato 2 dicembre dai 600 metri in su.