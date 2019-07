Un "patto d’amicizia" tra San Salvo e Tarnaveni per promuovere iniziative economiche e culturali

Domani, lunedì 27 novembre, il Comune di San Salvo suggellerà il gemellaggio con la città romena di Tarnaveni (comune di 22mila abitanti nel distretto di Mureș, nella regione storica della Transilvania). In Comune, alle 10.30, ci sarà la sottoscrizione del protocollo di amicizia per costruire relazioni, per favorire gli scambi tra le due comunità, promuovere e incentivare iniziative culturali, scolastiche, economiche, sociali, sportive e turistiche.

Un ruolo attivo nel raggiungimento dello storico accordo è stato rivestito dall'associazione Decebal e dall'Ambasciata romena di Roma. Dopo la cerimonia del mattino, la delegazione ospite visiterà le attività imprenditoriali, monumenti storici e luoghi caratteristici della città di San Salvo.

Alle 18.30 al centro culturale "Aldo Moro" si terrà un altro momento pubblico con l'esibizione della banda "Città di San Salvo".