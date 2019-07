Un paese in festa con Prosit! Polu Uthar: vino, sapori della tradizione e divertimento

È stata un successo l'edizione 2017 di Prosit! Polu Uthar, evento organizzato per l'ottavo anno dall'amministrazione comunale di Pollutri e dalla Consulta Giovanile con la collaborazione di tutte le associazioni locali. In tanti, provenienti da tutto il territorio, hanno raggiunto il borgo di Pollutri dove sono stati allestiti stand gastronomici, con i piatti della tradizioni e lo street food, i banchi del vino con le cantine della zona e gli spazi dedicati agli artigiani.

L'organizzazione, avviata diverse settimane fa, ha coinvolto praticamente tutto il paese, dalle associazioni alle scuole, le attività commerciali e tanti cittadini che, per una sera, si sono messi in gioco per rendere unico questo evento e accogliere al meglio i tanti partecipanti.Non poteva mancare la musica, con le band presenti nelle piazze e con il gruppo itinerante, per rallegrare una bella serata di festa. Per garantire lo svolgimento nel migliore dei modi c'erano carabinieri, polizia locale, volontari della protezione civile di Casalbordino e della Croce Rossa.

Poisitvi i giudizi di chi ha partecipato all'evento che ha apprezzato molto la ricca proposta culinaria, con piatti della tradizione e gustose rivisitazioni partendo dai prodotti tipici, i vini proposti dalle sei cantine presenti, gli spazi dedicati ad artisti ed artigiani e il clima di divertimento che ha invaso il paese. Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita dell'evento e appuntamento all'anno prossimo per la 9ª edizione di Polu Uthar.