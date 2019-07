Pareggio con tanti gol per il Futsal Vasto, Eurogames ancora sconfitta

Ottava giornata per il girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5 che vede ancora al comando un'imbattuto Paul Merson ieri fermo per il turno di riposo.

Rocambolesco pareggio a suon di gol per il Futsal Vasto che, nella trasferta di Ripa Teatina, non riesce a centrare la vittoria che l'avrebbe portato al secondo posto in solitaria. Nel primo tempo i biancorossi riescono ad andare in vantaggio per tre volte prima di subire la rimonta dei padroni di casa che vanno al riposo avanti per 4-3. Nel secondo tempo c'è subito il pareggio ospite (4-4) prima del blackout della squadra di mister Rossi che va sotto sul 7-4. Ma la reazione del Futsal Vasto non si fa attendere ed ecco che arriva una nuova situazione di parità e poi di nuovo il vantaggio biancorosso. In un finale convulso, però, il Ripa segna ancora e la gara si chiude sul punteggio di 8-8. Sabato prossimo il Futsal Vasto ospiterà la capolista Paul Merson.

Al palazzetto di Cupello tornano ad affrontarsi le due squadre che l'anno scorso disputarono lo spareggio playoff in serie D. In quell'occasione a vincere fu il Toll anche se poi anche per l'Eurogames c'è stato il salto di categoria. Nella prima frazione di gioco la squadra di mister Conti tiene bene il campo e, dopo la rete ospite di Nocciolino, raggiunge il pari con Verini. Poi è bravo Ferraro a sventare in più di un'occasione le reti avversarie. Ma, nella ripresa, il Tollo prende campo e riesce a trovare prima il gol del vantaggio e poi dilagare fino al 5-1 con cui si chiude la partita. Sabato prossimo per gli orange del presidente Cicchini ci sarà una importante sfida-salvezza in casa del Casoli. Sarà importante conquistare punti per cercare di muovere la classifica e provare a risalire la china.

L’8ª giornata

Centro sportivo Teatino - San Vito 5-1

Delfino C5 - Casoli 6-3

Eurogames Cupello - San Pietro Tollo 1-5

Futsal Ripa - Futsal Vasto 8-8

Futsal Tollo - Doogle 3-3

riposo Paul Merson

La classifica: 21 Paul Merson; 16 Centro Sportivo Teatino, Futsal Vasto; 13 San Vito; 12 San Pietro Tollo; 11 Futsal Tollo; 10 Delfino C5; 8 Futsal Ripa; 3 Doogle, Eurogames Cupello; 1 Casoli