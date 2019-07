Nessun gol a Cupello. Sconfitta esterna per il San Salvo

Porte inviolate a Cupello nella gara tra i rossoblù e l'Acquaesapone che poteva portare la squadra di mister Carlucci a un punto dagli avversari odierni. I cupellesi restano fuori dalla zona play out, ma vengono agganciati dal River Chieti che vince 3 a 0 contro il Miglianico.

Arriva invece un'altra sconfitta per l'Us San Salvo in trasferta contro l'Angolana. Primo tempo che termina a reti inviolate ma con l'espulsione di Ramundo che dopo aver preso il primo giallo per proteste al 20’, al 33' è stato espulso per fallo di gioco lasciando cosi i compagni in dieci e in difficoltà. Nella prima frazione di gioco l'Angolana ha colpito una traversa ed é stata più propositiva, mentre il San Salvo è apparso privo di idee e sterile.

Nella ripresa al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Ruggieri abile a sfruttare una mischia in area. Il goal avrebbe potuto tagliare le gambe ai biancazzurri che invece hanno iniziato a prendere di piu l'iniziativa e hanno sfiorato il goal del pareggio con Dema che per poco non arriva a buttarla dentro raccogliendo un cross teso e preciso dalla sinistra.

"Purtroppo l'espulsione ha cambiato il volto del match e ci ha condizionato. Abbiamo poi preso un goal su mischia e non siamo stati poi nemmeno fortunati nelle occasioni da goal capitate. Potevamo e dobbiamo fare meglio ma occorre che la società intervenga subito e pesantemente sul mercato. Non abbiamo cambi. Abbiamo bisogno di rinforzi di qualità urgentemente se vogliamo salvarci e provare a finire fuori dalla zona calda altrimenti non riusciremo a non soffrire così. Spero in notizie il prima possibile" spiega amareggiato mister Sgherri a fine partita.

Domenica prossima il derby che dirà qualcosa in più sull'obiettivo salvezza tra San Salvo e Cupello al "Bucci".

LA 15ª GIORNATA

Alba Adriatica - Penne 3-2

Cupello - Acquaesapone 0-0

Montorio - Real Giulianova 0-2

Paterno - Capistrello 4-1

Renato Curi Angolana - San Salvo 1-0

River Chieti - Miglianico 3-0

Sambuceto - Chieti 0-1

Spoltore - Scoppito 2-1

Torrese - Martinsicuro 1-3 (ieri)

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 35



Sambuceto 29

Paterno 28

Spoltore 28

Martinsicuro 27

Chieti 27

Renato Curi Angolana 25

Torrese 24

Alba Adriatica 21

Capistrello 19

Penne 19

Acquaesapone 18

Cupello 14



River Chieti 14

Amiternina 12

Montorio 11

San Salvo 10



Miglianico 8

IL PROSSIMO TURNO

Amiternina - Renato Curi Angolana

Capistrello - River Chieti

Chieti - Paterno

Cupello - San Salvo

Martinsicuro - Sambuceto

Miglianico - Alba Adriatica

Penne - Spoltore

Real Giulianova - Torrese

Acquaesapone - Montorio