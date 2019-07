Mattoni al posto delle ruote: furto in pieno centro

I mattoni al posto delle ruote. Furto di ruote (tutti e quattro gli pneumatici) ai danni di una mercedes in pieno centro a Vasto. L'episodio è accaduto in via Tre Segni, la strada che costeggia la villa comunale.

Il proprietario, pare, non è al momento in città; sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato che hanno avvisato anche il malcapitato titolare dell'automobile.