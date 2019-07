L’Audax Palmoli non gioca, il Real Bellante l’aggancia in testa alla classifica

A causa di un lutto e altre difficoltà, la Nerostellati – avversaria di turno dell'Audax Palmoli – ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita valevole per la sesta giornata.

Il Real Bellante, invece, non si ferma e nella gara interna contro la Stella Nascentetrivento vince facile per 4 a 0 (Cargini, Ciccalè, Iacone, Pezzotti) raggiungendo le palmolesi – che non hanno ancora osservato il turno di riposo – a quota 15 in testa alla classifica.

Domenica prossima, a Palmoli, è in programma (ore 14.30) lo scontro diretto tra le due principali indiziate per la vittoria finale.

LA 6ª GIORNATA

Aeternum - Giulianova 3-3

Aquilana - Chieti 0-2

Intrepida Ortona - Lions Villa 5-0

Nerostellati - Audax Palmoli (rinv.)

Real Bellante - Stella Nascentetrivento 4-0

Riposa Ripalimosani

LA CLASSIFICA

Audax 15*

Real Bellante 15

Intrepida Ortona 10

Aeternum 8

Aquilana 6

Stella Nascentetrivento 6*

Ripalimosani 4

Giulianova 4

Nerostellati 0**

Lions Villa 0

Chieti 0

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Real Bellante

Chieti - Nerostellati

Giulianova - Intrepida Ortona

Lions - Villa Aquilana

Stella Nascentetrivento - Ripalimosani

Riposa Aeternum