L’All Games torna alla vittoria contro il Silvi

Risorge l’All Games con una vittoria di misura sul Silvi. Cuore, carattere, grinta e voglia di vincere, questa è stata la gara dei biancoazzurri oggi al PalaVerdi. I sansalvesi, ieri in total black, impongono nella prima frazione il proprio gioco creando diverse azioni da rete. La pressione e il ritmo alto danno il loro frutto: è Cristian Di Ghionno con un perfetto tiro dalla distanza a portare in vantaggio i sansalvesi. Locali che sembrano tenere il pallino del gioco in mano, rischiando pochissimo, solo in un’occasione, Calista ci prova al volo, ma Di Rienzo ben posizionato e respinge.

Nel secondo tempo la gara e i ritmi si alzano e gli ospiti sono abili a trovare grazie ad una ripartenza la rete del pareggio con Giancaterino che infila l’incolpevole Di Rienzo. I biancoazzuri al contrario di quanto visto in passato non subiscono il colpo e si riportano avanti a metà della ripresa con bomber Sante Mileno abile a sfruttare sotto porta un perfetto assist al bacio del ritrovato Federico D'Amico e fa esplodere il Palazetto di via Verdi. Locali che trovano addirittura la rete del 3-1 grazie ad un gioiello di Mattia Di Santo dai 12 metri.

Gli ospiti tentano la carta del portiere di movimento per riaprire la gara, accorciano prima portandosi sotto di uno ma poi si devono arrendere al muro biancoazzurro con un Di Rienzo decisivo in almeno due circostanze; finale 3 a 2. Vittoria che da morale al gruppo dopo le 5 sconfitte di fila. Sabato dura trasferta al PalaSenna contro il Montesilvano dove i ragazzi del presidente Di Ghionno proverranno a portare a casa un risultato positivo.

L'All Games in virtù della vittoria sale a quota 9 punti in classifica: penultimo posto insieme all'Antonio Padovani Futsal.