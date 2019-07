Juri Camisasca in concerto a San Salvo

Adunanza mistica è il titolo del nuovo concerto che Juri Camisasca presenterà in esclusiva a San Salvo, nella cattedrale di San Giuseppe il prossimo 9 dicembre alle 18.30.

Camisasca, musicista di culto, viandante dell'assoluto, si esibisce in Abruzzo in un concerto che è una Adunanza di anime, viaggio tra i misteri delle icone ed i versi di poesie estratte da mondi e culture diverse. Un percorso che attraverserà l'intero mondo poetico del musicista lombardo, con brani estratti dai suoi rari e preziosi album e composizioni rese note da interpreti capaci di dare voce al suo intimo: artisti del calibro di Franco Battiato, Giuni Russo ed Alice. Non mancheranno esecuzioni di brani appartenenti alla tradizione liturgica cristiana ed ortodossa.

L'atmosfera della serata si preannuncia densa di richiami alla dimensione spirituale dell’essere, un’atmosfera rarefatta lontana dai clamori della superficie, una sorta di raccoglimento del pensiero in una profondità insondata. Il musicista sarà salutato da un coro di bambini dell’Istituto Comprensivo 2 che simboleggiano la purezza dell’accoglienza del dono di armonia, per ringraziare l’artista della sua presenza.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di San Salvo, in un territorio dove è sempre vivo il desiderio di sperimentare nuove vie di conoscenza.