Il Vasto United espugna Castiglione e il Casalanguida va in fuga

È ormai in fuga il Casalanguida che approfitta delle sconfitte delle dirette inseguitrici volando a +7 dalla seconda. La capolista dilaga nel derby contro il Carpineto Guilmi con un tennistico 6 a 0. Giuseppe Di Marco e Niko Di Croce ne segnano due a testa; completano il tabellino i sigilli di Ruomaldo Vitulli e Damiano Menna. La squadra di mister Zocaro conferma i pronostici che la volevano tra le favorite e segna un importante allungo in testa.

Non tiene il passo la New Robur che cade in casa sconfitta dal Vasto United. Il cambio di allenatore pare abbia invertito la tendenza con due vittorie su due per il neo allenatore Massimo De Ninis. I biancorossi si aggiudicano la sfida di misura con una rete di Basso Colonna che al 5'st approfitta di testa di uno svarione difensivo. I castiglionesi – che in precedenza avevano sfiorato la rete col bomber Magnacca – perdono così l'imbattibilità.

Cade per la seconda volta consecutiva il Torrebruna, di nuovo a Cupello tra l'altro. Questa volta è il campo di Montalfano a rivelarsi fatale. Alessio Fizzani e Rocco Colombaro fissano il punteggio sul 2 a 0 finale per i gialloverdi che così tornano a respirare aria di play off.

Torna alla vittoria il Furci con un convincente 3 a 0 ai danni del Real Cupello di mister Suriano. Ad andare a segno sono Adrian Micle, Bogdan Borc e Domenico Lapenna. La partita finisce con due espulsioni per squadra: Valentini e D'Addario (Furci) e Scardigno e De Filippis (Real).

La giornata è stata conclusa dalla vittoria per 2 a 1 dell'Atletico Vasto ai danni del Pollutri. La partita è iniziata alle 16.30 su richiesta dei padroni di casa. Per i vastesi in gol Bamba Kane (che sale a quota 4 reti) e Danilo Muscariello; gol della bandiera per i pollutresi di Gianni Fornaro. Decisivo il portiere vastese, Paolo Di Santo, che ha neutralizzato un calcio di rigore.

In testa alla classifica marcatori vola con la doppietta di oggi Di Marco (Casalanguida) a quota 7; subito dietro ci sono Micle (Furci), Magnacca (New Robur), oggi a secco, e Colombaro (Montalfano).

Domenica prossima big match tra Casalanguida e New Robur con questi ultimi che cercheranno di accorciare in classifica.

LA 7ª GIORNATA

Carpineto Guilmi - Casalanguida 0-6

Furci - Real Cupello 3-0

Montalfano - Torrebruna 2-0 (ieri)

New Robur - Vasto United 0-1

Pollutri - Atletico Vasto 1-2

Riposa Real San Giacomo

LA CLASSIFICA

Casalanguida 18



New Robur 11

Torrebruna 10

Real San Giacomo 10

Montalfano 10



Vasto United 10

Furci 8

Carpineto Guilmi 7

Real Cupello 7

Atletico Vasto 7

Pollutri 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Vasto - Furci

Casalanguida - New Robur

Real Cupello - Montalfano

Torrebruna - Real San Giacomo

Vasto United - Pollutri

Riposa Carpineto Guilmi

LA CLASSIFICA MARCATORI