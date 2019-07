Il Vasto Marina si aggiudica il big match. I fratelli Madonna fanno volare lo Sporting Vasto

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Al 90' a spuntarla è il Vasto Marina. Il big match per un posto al sole tra le vastesi va ai biancorossi che si impongono tra le mura amiche sullo Scerni. A sbloccarla è D'Adamo che colpisce al primo minuto del secondo tempo. La situazione non cambia e i vastesi di mister Ascatigno agguantano il quarto posto solitario, mentre lo Scerni esce momentaneamente dalla zona play off.

In testa le distanze restano inalterate con il Lanciano che vince l'11ª gara di fila (4 a 0 alla Tollese), l'Atessa Mario Tano che vince 2 a 0 contro l'Athletic e la Virtus Ortona che sconfigge il Trigno Celenza. I celenzani ne prendono due per tempo e ora si ritrovano a un passo dalla zona play out.

Nell'anticipo di ieri a Roccaspinalveti pareggio tra i biancoverdi e l'Atletico Cupello. Un punto a testa che forse non accontenta nessuno: i padroni di casa restano a soli due punti dalla zona play out, i cupellesi invece perdono ulteriore terreno nei confronti della zona play off. Per quanto riguarda la cronaca, i ragazzi di mister Carbonelli erano andati in vantaggio con un rigore trasformato da Scafetta, il pareggio arriva con Farina (classe 2000), Simone Piccirilli porta avanti i roccolani, ma Mirolli a tempo ormai scaduto segna il definitivo 2 a 2. I biancoverdi avevano avuto anche diverse occasioni per incrementare il vantaggio, tra le quali un palo colpito.

LA 12ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Athletic Lanciano 2-0

Vasto Marina - Scerni 1-0

Paglieta - Tre Ville 2-0

Roccaspinalveti - Atletico Cupello 2-2 (ieri)

S. Vito - Orsogna 2-2

Virtus Ortona - Trigno Celenza 4-0

Lanciano - Tollese 4-0

Riposa Fresa

LA CLASSIFICA

Lanciano 33



Atessa Mario Tano 30

Virtus Ortona 27

Vasto Marina 22

Athletic Lanciano 21



Scerni 20

Orsogna 20

Atletico Cupello 16

Paglieta 12

Roccaspinalveti 10

S. Vito 8

Trigno Celenza 8



Tollese 8

Tre Ville 4



Fresa 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Paglieta

Atletico Cupello - Fresa

Orsogna - Lanciano

Scerni - S. Vito

Tollese - Atessa Mario Tano

Tre Ville - Roccaspinalveti

Trigno Celenza - Vasto Marina

Riposa Virtus Ortona

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Con l'inafferrabile Palena (ancora a punteggio pieno dopo il 2 a 0 al Di Santo Dionisio), sono Sporting Vasto e Odorisiana a guidare la corsa ai restanti piani alti della classifica. I vastesi continuano a volare con gli inarrestabili fratelli del gol: Luca e Andrea Madonna. Il primo ne segna due, il secondo completa: 3 a 0 il finale sul Quadri.

L'Odorisiana si è aggiudicato invece in trasferta il big match contro il Gissi di mister Rapino. Gara subito in salita per i padroni di casa che devono far a meno del portiere Turdò espulso per fallo su Lapenna (in porta entra un giocatore non di ruolo): lo stesso attaccante realizza dal dischetto. Al 30' Di Matteo raddoppia e dieci minuti dopo Lapenna segna la doppietta personale. Al 70'st Romilio accorcia, ma cinque minuti dopo Di Matteo scrive la parola fine: 4 a 1.

Sale a 21 punti in piena zona play off il Real Casale che dilaga in trasferta contro la matricola Civitellese. I giallorossi infilano la terza vittoria consecutiva e sorpassano il Gissi. Sugli scudi il bomber Graziano Di Biase che mette a segno ben quattro reti; alla festa del gol partecipano anche Romeo Sallese, Leonardo Racciatti e Antonio Picciotti.

La Sansalvese impatta 2 a 2 nella trasferta contro la Dinamo Roccaspinalveti. Altalena di emozioni: Marco Ramundo porta in vantaggio i padroni di casa, Argentieri pareggia, Manuel Carapello segna di nuovo per la Dinamo e nel finale Lamberti trasforma un rigore. Recriminazioni da entrambe le parti per l'arbitraggio.

Secondo pareggio in extremis per il Carunchio (gol decisivo all'89'st). Questa volta termina 3 a 3 in trasferta a Roccascalegna. Sugli scudi il goleador Buba Baldeh che sigla una doppietta, Giacomo Turdò completa il tabellino.

La Virtus Tufillo, infine, mette nel forziere un altro punticino. Contro il Villa S. Maria finisce 1 a 1. La Virtus era andata in vantaggio con Lattanzio per essere poi raggiunta dagli avversari con un calcio di rigore; da annotare per la formazione di mister Sallustio anche un palo e una traversa.

Domenica prossima a Monteodorisio arriva la capolista.

L'11ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Carunchio 3-3

Civitellese - Real Casale 1-7

Dinamo Roccaspinalveti - Sansalvese 2-2

Gissi - Odorisiana 1-4

Palena - Di Santo Dionisio 2-0

Sporting Vasto - Quadri 3-0

Villa S. Maria - Virtus Tufillo 1-1

Riposa San Buono

LA CLASSIFICA

Palena 33



Sporting Vasto 26

Odorisiana 25

Real Casale 21

Gissi 19



Di Santo Dionisio 19

Sansalvese 14

San Buono 13

Carunchio 10

Dinamo Roccaspinalveti 9

Villa S. Maria 7

Quadri 6



Virtus Tufillo 4

Atletico Roccascalegna 3



Civitellese 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Villa S. Maria

Di Santo Dionisio - Sporting Vasto

Odorisiana - Palena

Quadri - Atletico Roccascalegna

Real Casale - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - San Buono

Virtus Tufillo Civitellese

Riposa Gissi