Droga a San Salvo, arrestato 33enne in possesso di "marijuana per confezionare 600 spinelli"

Un altro arresto a San Salvo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A portarlo a termine i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato ieri sera, in flagranza di reato, un cittadino tunisino, A.M. 33enne, residente in città, già noto per pregiudizi di polizia.

"Verso le ore 21.00 – spiega il maggiore Amedeo Consales – i militari, diretti dal luogotenente Antonello Carnevale, nel transitare in corso Garibaldi, si avvedevano di alcuni giovani che alla vista della pattuglia dell’Arma, si allontanavano rapidamente.

Le informazioni raccolte nei precedenti giorni sui locali circuiti di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo leggero, consentivano di ipotizzare, con ampio margine di probabilità, che i due giovani si fossero recati in zona per approvvigionarsi di sostanze illecite. Individuato il probabile obiettivo e cinturato lo stabile allo scopo di recuperare eventuali sostanze di cui si sarebbe potuto disfare il soggetto, i carabinieri sansalvesi eseguivano perquisizione domiciliare di iniziativa ai sensi del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti presso l’abitazione del cittadino di origini tunisine.

Nel corso della perquisizione, venivano rinvenuti e posti in sequestro duecento grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del valore di circa 3.000 euro al dettaglio, e in grado di consentire il confezionamento di circa 600 spinelli.

L’arrestato, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine della formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione e trattenuto in regime di arresti domiciliari a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto, di turno, Dott. Michele Pecoraro, in attesa del celebrando giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di lunedì mattina presso il Tribunale di Vasto".