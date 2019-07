Ancora una vittoria, la Vasto Basket suona la nona sinfonia

Ancora una partita di carattere e ancora una vittoria, la nona di fila. La BCC Ge.Vi. Vasto Basket dopo un tempo supplementare batte la Pallacanestro Silvi e continua a marciare tutta sola in testa al campionato di serie C silver.

La partita. Inizio in salita per la Vasto Basket che becca due triple di fila e ci mette un po’ a riprendersi dallo choc. Il Silvi difende bene e trova buone soluzioni in attacco mentre i padroni di casa sbagliano tanto al tiro, in particolar modo dalla lunga distanza. E così la squadra ospite riesce ad incrementare il suo vantaggio che sale fino al +10 (12-22) con la tripla segnata proprio sulla sirena di fine primo quarto. Il secondo parziale si apre di nuovo con gli ospiti avanti sul +12 di massimo vantaggio. Coach Gesmundo striglia i suoi e i risultati sembrano vedersi subito con la Vasto Basket che, azione dopo azione, riesce a ricucire il distacco e poi, con il canestro di Dipierro, trova il primo sorpasso di giornata (30-29). Ierbs e compagni prendono fiducia e ribattono colpo su colpo agli avversari che vanno al riposo avanti di un solo punto.

Al rientro in campo la musica sembra essere ben diversa. Di Tizio, servito da Dipierro, apre il parziale (35-34), poi Oluic e Pace fanno tenere la testa avanti alla Vasto Basket che riesce poi salire sul +5 (42-37) con il libero segnato da pace. Ma Pappacena e compagni non si danno per vinti e riescono a rifarsi sotto. Di Febo risponde a Marino dalla linea dei sogni ma poi il giovane numero 8 biancorosso piazza la seconda tripla di fila (48-44). Silvi prova ad accorciare di nuovo(48-46) mentre la Vasto Basket sbaglia un paio di possessi e così DI Giandomenico può riportare la situazione in parità (48-48). Vasto sbaglia ancora e Silvi torna avanti (48-50), poi Oluic mette a segno i liberi della parità e, nell’altra area, l’ex biancorosso Antonini fa solo 1 su 2 per il minimo vantaggio ospite alla fine del terzo quarto (50-51).

Dopo un paio di errori da una parte e dell’altra è Oluic ad aprire le marcature nell’ultimo quarto (52-51). Poi Dipierro e Oluic danno maggiore sostanza al vantaggio (56-51) e Dipierro segna il tiro libero del fallo tecnico comminato al Silvi (57-51). I biancorossi sembrano poter avere in mano la partita anche perché Di Tizio piazza due triple consecutive per un confortante +8 (65-57). Ma il Silvi ha di nuovo la forza di rientrare trovando in Antonini il suo cecchino con la tripla del -4 e poi i liberi della parità (66-66). Le sorti dell’ultimo parziale si decidono dalla lunetta. Entrambe le formazioni fanno 1 su 2 (67-67)e il Silvi, sull’ultimo possesso di 4 secondi, non trova il canestro e così si va al supplementare.

Nei primi due minuti la fatica dei giocatori si fa sentire e nessuno riesce a segnare. Il primo a sbloccare il punteggio è Goran Oluic, poi Dipierro va in lunetta e questa volta fa 2 su 2 portando il punteggio sul 71-67. Gli uomini di coach Gesmundo non mollano e riescono a tenere la testa avanti, Oluic mette dentro un canestro preziosissimo e poi i tiri liberi della sicurezza. Silvi deve fare i conti con le defezioni di Adoni, fuori per 5 falli, e Di Giandomenico infortunato, e a nulla serve l’ultimo canestro segnato. La sirena finale, con il tabellone che segna 79-75, è una liberazione per i biancorossi che continuano così a comandare la classifica.

BCC Ge.VI. Vasto Basket – Pallacanestro Silvi 79-75

Vasto Basket: Bernardotto ne, Pace 15, Stefano ne, D’Annunzio ne, Dipierro 13, Marino 6, Di Tizio 13, Di Rosso 0, Ierbs 0, Oluic 25, Peluso 0, Peric 7. Coach: Gesmundo

Silvi: Bragante 0, Di Giandomenico 11, Di Giorgio 5, Di Febo 10, Pappacena 9, Sulpizii 4, Di Blasio 8, Adonide Antonio 0, Romagnoli G.0, Romagnoli F. 0, Adonide Angeloc 19, Antonini 9. Coach: D’Alberto