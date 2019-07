AllacciAMOci la Vita: a Vasto Croce Rossa in piazza per la sicurezza stradale

AllacciAMOci la Vita è l'iniziativa della Croce Rossa di Vasto per promuovere la sicurezza stradale che, ieri sera, in occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle vittime della strada, ha destato molto interesse nel centro storico di Vasto. L'evento, promosso dal gruppo giovani dell'associazione vastese con il coinvolgimento dell'Area Salute - Tutela e Protezione della Salute e della Vita, si è articolato in diversi momenti ed ha visto la collaborazione della Protezione Civile di Vasto.

Ai ragazzi presenti in piazza è stato proposto il percorso Alcolvista, uno slalom indossando dei particolari occhiali che simulano le condizioni che si hanno in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 0.8, per capire come i sensi siano alterati quando ci si mette alla guida dopo aver bevuto troppo. Spazio poi a giochi a tema per concludere con una dimostrazione di soccorso in seguito ad un incidente stradale in sella ad uno scooter.

Riprendendo il tema della giornata, AllacciAMOci la vita, l'istruttrice Rossella Vennitti, che ha illustrato tutte le fasi dell'intervento compiute dai soccorritori, ha sottolineato l'importanza di indossare correttamente il casco, ovviamente omologato e in perfetto stato, quando ci si mette alla guida di uno scooter e di una moto. Le iniziative della Croce Rossa di Vasto rivolte ai giovani proseguono con il corso di formazione per volontari che inizierà venerdì 1° dicembre. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comitato al numero di telefono 0873.363300, via mail all'indirizzo vasto@cri.it o sulla pagina facebook (clicca qui).