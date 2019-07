Vasto al Cioccolato, appuntamento con la dolcezza in centro storico

Saranno in piazza Rossetti anche oggi e domani gli artigiani arrivati da diverse parti d'Italia per la prima edizione di Vasto al Cioccolato.L'evento, organizzato da Comune di Vasto e ACAF, porta per tre giorni, da ieri (venerdì 24) a domenica 26, la bontà del cioccolato in un centro storico che si prepara a vivere il periodo delle festività natalizie.

"Fulcro della manifestazione è l'arte dolciaria a 360°,con particolare attenzione alla lavorazione del cioccolato, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale - spiegano gli organizzatori - . Nella prima giornata già in tanti hanno visitato gli stand e ci auguriamo che anche in questi due giorni Vasto al cioccolato possa essere un evento di richiamo per vastesi e non. Vogliamo ringraziare - continuano i promotori dell'evento - il sindaco Francesco Menna e l'assessore al turismo Carlo Della Penna per la fiducia e la collaborazione dimostrata".

Gli stand saranno aperti sabato e domenica dal mattino a tarda serata.

