Rapina alla gioielleria, l’opposizione: "Un riconoscimento per il coraggio di Lino Checchia"

"Un pubblico riconoscimento all'ottico Lino Checchia per l'atto di coraggio

che ha evitato ai proprietari della gioielleria rapinata nel centro storico

di Vasto lo scorso 17 novembre di subire un danno economico notevole".

A chiederlo sono i consiglieri di minoranza Prospero, D'Elisa, Suriani,

D'Alessandro, Giangiacomo e Laudazi che considerano il riconoscimento un

atto doveroso nei confronti del noto commerciante vastese. In occasione

della rapina alla gioielleria Scafetta, infatti, l'ottico vastese ha

rincorso i malviventi facendo credere di essere in gruppo, urlando e

creando in loro la sensazione che fossero in molti ad inseguirli, una

percezione che ha disorientato e innervosito i rapinatori a tal punto da

far perdere loro la refurtiva per poi fuggire in auto.

"Il gesto coraggioso e altruistico del nostro concittadino non può passare inosservato e

l'amministrazione comunale deve conferire il giusto tributo al suo autore.

Dobbiamo dare risalto a chi si distingue per tali nobili azioni affinchè possano essere un esempio per tutta la

cittadinanza. L'atto di coraggio del nostro concittadino deve essere

premiato perchè degno di pubblico onore, pertanto, chiediamo

all'amministrazione di conferirgli un pubblico riconoscimento adottando,

inoltre, una delibera di giunta propedeutica alla richiesta di una

ricompensa al valor civile".

Comunicato stampa