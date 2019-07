È la giornata della Colletta alimentare, nei supermercati la raccolta di solidarietà

Oggi, sabato 25 novembre, in tutta Italia si tiene la 21ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Oltre 145.000 volontari in quasi 13.000 supermercati, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a 8.035 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.585.000 persone bisognose in Italia. Le donazioni di alimenti ricevute in quel giorno andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo.

In questo mare di bisogno la Fondazione Banco Alimentare, accogliendo l’appello espresso da Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, invita tutti ad un cambio di prospettiva: “Non pensiamo ai poveri come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana [...]. Queste esperienze, pur valide e utili [...] dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita [...] La loro mano tesa verso di noi è anche un invito [...] a riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. La povertà è un atteggiamento del cuore [...] e permette di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti”.

A Vasto i supermercati che hanno aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono i seguenti: Conad Super Store (via Cardone), Conad (Via Alessandrini), Todis (corso Mazzini), Lidl (Circonvallazione Istoniense), Maxi Tigre (via dei Conti Ricci, Tigre Amico (Via Marco Polo) e Eurospin (Circonvallazione Istoniense), Eurospin (via Tito Livio), Conad (via Alfieri), Conad City (via Ciccarone), Tigre Amico (piazza Verdi), Conad City (via del Porto).

Anche quest’anno si mobiliteranno gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo n. 1, dell’Istituto Comprensivo n. 2 e della Nuova Direzione Didattica di Vasto, raccogliendo alimenti in un progetto di solidarietà finalizzato all’educazione alla solidarietà e alla condivisione del proprio tempo e delle proprie risorse con il prossimo.

A San Salvo sarà possibile partecipare alla raccolta nei punti vendita Conad City (piazza de Gasperi), Conad City (via Gargheta), Conad City (Via Oleandri), Conad Superstore (piana Sant'Angelo), Eurospin (via De Gasperi), Deco (Via San Rocco), Lidl (via Ripalta).