Annalisa Giuliani presenta a Vasto il suo libro ’L’amore coniugato’

Domenica 26 novembre alle ore 18 la Libreria Mondadori di Vasto (via Circonvallazione Histoniense 3) ospiterà la presentazione del romanzo di Annalisa Giuliani, L’amore coniugato (Ianieri Edizioni).

A dialogare con l’autrice sarà Patrizia Angelozzi. Nel corso della presentazione ci sarà la lettura dei testi a cura dell'attrice e scrittrice Raffaella Zaccagna con l'accompagnamento musicale di Luca Raimondi al pianoforte e Massimo Di Berardino alla chitarra.

L'amore coniugato - “Lei era il sentire al massimo grado, la vita declinata al superlativo assoluto. L'amava, ma era l'altra. Quella del tempo che non scorre e non si avvicenda perché divergente e parallelo. Con lei non poteva esistere passato, non era immaginabile futuro. Solo presente vissuto e consumato ìn fretta, come in fretta doveva essere consumato l'amore clandestino".

Annalisa Giuliani - Vincitrice di concorsi per racconti brevi. Tra loro la menzione speciale e il primo premio della Giuria tecnica (con Sogni nella casa di bouganville) del Premio John Fante. L'Amore coniugato edito da Ianieri Edizioni è il suo primo romanzo. Nota di Sandro Bonvissuto.