13 comuni del Vastese finanziati dalla Regione per l’efficientamento energetico delle scuole

È stata pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria dei comuni ammessi a finanziamento per la "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" della Regione Abruzzo.

Sono 13 i comuni del Vastese ammessi. I progetti nella gran parte dei casi prevedono una somma variabile di cofinanziamento. All'80° posto in graduatoria è stato ammesso, ma non finanziato il progetto del comune di Monteodorisio (100mila euro di progetto, di cui 100 di cofinanziamento): questo, come altri nella stessa situazione, potrà sperare in un finanziamento successivo con le economie dei ribassi.

I COMUNI DEL VASTESE FINANZIATI

Vasto: 117.000 € (93.600 € da Regione e 23.400 € cofinanziamento)

Roccaspinalveti: 101.000 € (100.000 da Regione e 1.000 € cofinanziamento)

Fresagrandinaria: 110.000 € (100.000 € da Regione e 10.000 € cofinanziamento)

Lentella: 105.000 € (100.000 € da Regione e 5.000 € cofinanziamento)

Casalbordino: 100.000 € (99.000 da Regione e 1.000 € cofinanziamento)

Villalfonsina: 99.540 € (no cofinanziamento)

Montazzoli: 110.000 € (99.000 da Regione e 11.000 € cofinanziamento)

Cupello: 100.000 € (99.900 da Regione e 100 € cofinanziamento)

Scerni: 110.000 € (100.000 da Regione e 10.000 € cofinanziamento)

Liscia: 100.000 € (no cofinanziamento)

Furci: 100.000 € (no cofinanziamento)

Gissi: 99.991,34 € (no cofinanziamento)

San Buono: 99.991,34 € (no cofinanziamento)

Vasto, l'amministrazione esulta - "La Scuola dell' Infanzia di Vasto Marina, in Via Spalato, ha ottenuto il finanziamento di un progetto di efficientamento energetico presentato il 19 maggio 2017 dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Vasto", annuncia un comunicato dell'amministrazione comunale.

Secondo il sindaco, Francesco Menna, "efficienza significa vantaggi per lo Stato, per Vasto, per l'ambiente, le imprese e i cittadini, ed in questo caso anche per la scuola".

"Continueremo - dice Anna Bosco, assessore alla Manutenzione degli edifici scolastici - a monitorare i bandi, cercando di rispondere sempre con progetti innovativi".