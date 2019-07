"Ex discarica, lavori fermi per errore progettuale. Abbiamo sollecitato il Ministero"

“I lavori per la bonifica della discarica di via Lota sono terminati il 5 gennaio 2017. Sono stati compiuti tutti i campionamenti necessari e gli stessi sono stati regolarmente inviati agli organi competenti. L’esclusione dalla procedura di infrazione avviene solo a seguito di provvedimenti da parte della Regione Abruzzo e della Comunità Europea. Siamo in attesa di ricevere comunicazioni in merito agli esiti. Per la discarica di Vallone Maltempo, i lavori sono stati regolarmente appaltati ed affidati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ed in tempi assolutamente ragionevoli, in considerazione dell’entità dei medesimi”. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, replica al Movimento 5 Stelle sulla procedura d'infrazione aperta dall'Unione europea e il conseguente commissariamento disposto dal Governo nazionale per l'ex discarica comunale.

“La ditta aggiudicatrice (in realtà, aggiudicataria, n.d.r.), dopo aver realizzato parte dei lavori – aggiunge la vicesindaca, Paola Cianci - si è dovuta fermare a causa di un errore progettuale, che ha comportato la necessità di redigere una perizia di variante. Tale perizia è stata inviata ai competenti organi per la necessaria approvazione e tarda ad arrivare per problemi di competenza insorti tra gli organi sovraordinati e, quindi, certamente non ascrivibili al Comune di Vasto.

Allo stato degli atti, senza l’approvazione della richiamata perizia, nonché senza le disponibilità economiche necessarie, il Comune di Vasto, che ha più volte sollecitato la velocizzazione delle procedure di approvazione, recandosi anche presso i competenti organi ministeriali, non può che attendere l’espletamento dei richiamati adempimenti, che lo porranno nelle condizioni di proseguire i lavori".