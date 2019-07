Smargiassi (M5S): "Strisce pedonali cancellate dove attraversano centinaia di studenti"

"Ad oggi, a tre mesi dall’inizio della scuola, queste sono le condizioni degli attraversamenti pedonali". Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, posta su Facebook alcune foto di strisce pedonali quasi invisibili sulla circonvallazione Istoniense di Vasto, nel tratto compreso tra il bocciodromo e la rotatoria all'incrocio con corso Mazzini.

"Su questo tratto - scrive Smargiassi - sopratutto nei pressi della curva che immette su via Incoronata, centinaia di ragazzi che frequentano i Licei e l’Itis attraversano questa strada, che regolarmente viene percorsa a velocità sostenuta, rischiando ogni volta la vita. Non esagero, chi vive in questa zona sa quanto pericoloso sia attraversare la strada.

Ciò che lascia esterrefatti è che gli attraversamenti pedonali proprio su questo tratto non sono stati riverniciati.

Ho sollecitato in questi mesi il sindaco Francesco Menna, l’assessore Luigi Marcello e infine il Comandante della Polizia Municipale. Tutto inutile.

Ad oggi, a tre mesi dall’inizio della scuola, queste sono le condizioni degli attraversamenti pedonali. Giudicate voi.

Due anni fa dei cittadini volenterosi verniciarono le strisce pedonali davanti al Villaggio Siv.

Dobbiamo aspettare ancora che siano i cittadini a lavorare per i cittadini, oppure questa volta ci penserà l’amministrazione comunale?".