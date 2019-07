San Salvo, il "Trampolino del venerdÃ¬": una volta al mese negozi in centro aperti fino alle 22.30

I commercianti del centro di San Salvo fanno gioco di squadra con l’amministrazione comunale presentando l’iniziativa Il Trampolino del venerdì che, dal prossimo 1° dicembre e per sette mesi consecutivi, vuole regalare un appuntamento fisso per creare un’occasione per passeggiare, divertirsi, stupirsi, incuriosirsi e rallegrarsi. Ogni primo venerdì del mese, a partire dalle 16.30 e sino alle 22.30, tutti i negozi resteranno aperti promuovendo iniziative gratuite, per tutte le fasce d’età, per attrarre i cittadini a riappropriarsi del centro.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nell’aula consiliare dal sindaco Tiziana Magnacca e dagli assessori alle Attività produttive Tonino Marcello e dal vicesindaco Maria Travaglini alla presenza di diversi titolari di attività del centro.

Il programma di venerdì 1 dicembre prevede:

Piazza San Vitale: Concerto degli Ambassador

Piazza Papa Giovanni XXIII: DJ Set Saniel Prince con musica e animazione latina; Quad per bambini

Per le vie del centro: Complesso Bandistico della Città di San Salvo; l’Associazione Valtrigno con il vin brulè ed estrazione di buoni sconti e buoni regalo offerti dagli operatori del centro; Calesse e cavallo a disposizione per i bambini (gratuitamente); venditori ambulanti con chips, castagne, scrippelle e "Santo Burger".

La particolarità de “Il Trampolino del venerdì” è data anche da una caratura culturale con l’apertura del Parco archeologico del Quadrilatero; del museo etnico-antropologico la Giostra della memoria e della chiesa di San Giuseppe.

I singoli operatori, si impegneranno nel primo venerdì del "Trampolino" con diverse iniziative: "Bottega del Luppolo" con lo schermo gigante per la partita; "Crema e Cioccolato" con cornetti e cioccolata calda; "Carisma profumeria e professional" con il make up correttivo gratis; tabaccheria "Target" con la mostra della borsa "Presentosa" d'Abruzzo dell'artigiana sansalvese vincitrice del premio della terza edizione "Artigianato creativo" 2017: Maria Donata Fini; "La Caffetteria del Quadrilatero" con la merenda per i bambini; "Mode by Graziella" con una torta gratis per tutti offerta dalla Pasticceria A.V.L..