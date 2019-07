Musica e arte nella giornata nazionale "Nessun parli"

Nelle giornate del 21 e 22 novembre, grande adesione ed entusiasmo per l’evento presentato presso l’Auditorium “Pantini- Pudente” dall’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” con il patrocinio dell’Anci Abruzzo e del Comune di Vasto in occasione della giornata nazionale “Nessuna parli… Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola” promosso dal MIUR.

Un simposio d’arte e di pathos ha caratterizzato la mattinata. Ampio spazio è stato dato ad esibizioni ricche di curata espressione: movimenti, voci, suoni, colori, forme, emozioni, stati d’animo e tanta creatività mediata anche dall’uso delle nuove tecnologie. I giovani al centro dell’evento, con le loro molteplici espressioni artistiche, e i loro docenti che abilmente hanno saputo valorizzare ed affinare inclinazioni e passioni. Molti apprezzamenti per la Corale Giovanile “G. Rossetti” sez. Sc. Infanzia- Primaria, per l’Orchestra Giovanile “G. Rossetti”, per i Ragazzi del TG NOI, per il Gruppo Ballo e Coreografie, per il Gruppo Scrittura Collaborativa, per tutti i solisti, per i musicisti e i cantanti, per gli alunni coordinati dalle direttrici artistiche di “Histon Ballet” e di “Rita Dance Club” e per tutti gli alunni della Scuola Primaria che hanno realizzato il Virtual Visit 3D.

Si è trattato dell’evento debutto del Progetto del Polo ad Orientamento Artistico e Performativo denominato “Le nove muse, ovvero un Curricolo Verticale Orientante e Continuo per l’arte”, istituito con D. Lg. N. 60/2017 di cui è promotrice e Scuola capofila l’I.C. “Gabriele Rossetti”. Il Polo si è costituito in questo anno scolastico 2017/2018 con una Rete di 9 Istituti scolastici di Vasto e di altri Comuni della Provincia (I.C. “Gabriele Rossetti”, Polo Liceale Pantini-Pudente di Vasto, Polo Liceale “Raffaele Mattioli” di Vasto, , Istituto Tecnico Statale Economico-Tecnologico “Filippo Palizzi” di Vasto, Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Vasto, Istituto Comprensivo Monteodorisio, Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi - Zimarino” di Scerni - Casalbordino, Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Spataro” di Gissi, Liceo Scientifico- Sportivo “Galileo Galilei” di Lanciano). All’evento sono intervenuti l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio Scolastico Provinciale rappresentati nella persona della dott.ssa Angela Passi.

Il Dirigente Scolastico ha rivolto a tutti i presenti, numerosi i Partner di Progetto e le Autorità fra i quali l’Anci Abruzzo, l’ Amministrazione Comunale , la Scuola Civica Musicale, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, l’Unesco, il Premio Histonium, il Premio Vasto, l’Università delle Tre Età, le Scuole di ballo, danza e ginnastica ritmica ha rivolto un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo degli eventi realizzati nelle giornate del 21 e 22 novembre nell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti. In particolare un riconoscimento di gratitudine a tutte le Scuole partecipanti alla Rete che hanno egregiamente diffuso e sensibilizzato i territori di riferimento e diffuso ampiamente la cultura artistica nelle loro Comunità di appartenenza.

Ins. Domenica Di Pasquale