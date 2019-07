Legambiente premia il Comune di San Salvo

“Al Comune di Salvo che da anni è impegnato al nostro fianco per restituire bellezza al territorio”. È l’attestato assegnato questa mattina a firma di Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo” con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia).

La consegna al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca è avvenuta questa mattina nella scuola Sant’Antonio dell’Istituto comprensivo n. 2 dalle mani di Fausta Nucciarone, presidente del circolo di Vasto di Legambiente, nel corso della Festa dell’Albero alla presenza della dirigente scolastica Anna Orsatti e dei bambini di diverse classi della scuola primaria.

Con il contributo dei nonni degli alunni sono stati piantati 10 lecci e 10 melograni come simbolo della vita che cresce anche nel ricordo degli incendi di questa ultima estate che hanno distrutto una buona parte del patrimonio boschivo dell’Abruzzo perché “il futuro non si brucia”.

Il sindaco nel saluto agli alunni alle insegnanti e agli alunni ha evidenziato come l’attestato consegnato al Comune di San Salvo “è un riconoscimento per tutti i cittadini tutti impegnati per restituire bellezza al nostro territorio comunale”.