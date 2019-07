Il team Nippo Vini Fantini a Vasto per brindare alla nuova stagione

È il team italo-nipponico ma con il cuore in Abruzzo. E come accade ormai da qualche anno a questa parte è la Costa dei Trabocchi a tenere a battesimo la nuova stagione del team Nippo Vini Fantini Europa Ovini. Nella prima settimana di ritiro, segnata da pedalate lungo le strade abruzzesi, dalle visite mediche e dalla conoscenza tra nuovi compagni di strada, c'è anche l'appuntamento che si rinnova da quattro anni con Raffaele Di Giacomo nel suo negozio Dgiraffa. Il marchio vastese, infatti, è sponsor del team per l'abbigliamento casual con novità che ogni anno trovano la piena soddisfazione di atleti, tecnici e management della squadra.

Ieri sera c'era tutta la squadra nel negozio Dgiraffa per provare i capi d'abbigliamento e brindare alla nuova stagione che sta per iniziare. Con il capitano Damiano Cunego [GUARDA L'INTERVISTA] e la punta di diamante Marco Canola c'erano tutti i compagni, i direttori sportivi e lo staff della Nippo Vini Fantini. Presenti anche il patron Valentino Sciotti, Rocco Menna, fondatore del team e sempre in prima linea nel promuovere questo sport nel territorio e tanti vastesi appassionati di ciclismo.

La stagione della Nippo Vini Fantini prende il via con tanto entusiasmo, il sogno di "una grande vittoria", come dichiara Sciotti e il desiderio, spezzato lo scorso anno, di poter tornare a partecipare al Giro d'Italia. L'invito da parte degli organizzatori sarebbe il giusto riconoscimento per il lavoro innovativo portato avanti dal team in questi anni e permetterebbe a Cunego di terminare la sua carriera agonistica nella corsa che lo ha visto vincere nel 2004.