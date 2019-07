Il black friday arriva anche nel centro storico di Vasto

Ha ormai preso piede anche in Italia l'iniziativa del Black Friday, nata negli Stati Uniti nel giorno successivo al Giorno del Ringraziamento come inizio dello shopping ntalizio. Anche i negozi del centro storico di Vasto, aderenti al Consorzio Vasto in Centro e a Confesercenti, e con il patrocinio del Comune di Vasto, hanno deciso di celebrare questo appuntamento con sconti fino al 30% nella giornata di oggi, 24 novembre (molto negozi proseguiranno poi anche nel weekend).

"L'obiettivo - spiega il presidente Marco Corvino - è quello di offrire la possibilità a tutta la clientela degli oltre 60 negozi aderenti di programmare con largo anticipo i tradizionali acquisti per il Natale ed usufruire di un beneficio davvero straordinario che sarà certamente molto gradito. Le attività aderenti all’iniziativa esporranno una locandina affissa alle loro vetrine.

Vogliamo augurarci che la cittadinanza vastese e tutte le persone che la città ospiterà in questa giornata vogliano approfittare di una irripetibile occasione, apprezzando la volontà di andare incontro quanto meglio è possibile alle esigenze dei clienti, che potranno usufruire gratuitamente del parcheggio nel multipiano esibendo uno scontrino comprovante un avvenuto acquisto nei seguenti orari 11.00-13,30 e 18.00-20.00".