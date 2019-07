Colavitto: "I risultati positivi fanno lavorare bene. Dobbiamo continuare così"

"Questi ragazzi mi stanno dando grandi soddisfazioni". È sereno Gianluca Colavitto alla vigilia della sfida che la sua Vastese domenica affronterà in casa del Francavilla. Dalla sua ha la consapevolezza di un gruppo di giocatori compatto e cementato dalla terza posizione nel girone F del campionato di serie D frutto di un cammino fin qui molto positivo.

La presenza costante della Vastese nelle zone alte della classifica, oggi a 5 punti dalla capolista Matelica e 2 dalla Vis Pesaro e con ben 6 lunghezze di vantaggio su Avezzano e Campobasso, non ha fatto montare la testa al tecnico biancorosso che continua a ripetere come un mantra "il primo obiettivo è raggiungere la quota salvezza". Ma, stando così le cose, è inevitabile che la Vastese è destinata a recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. "Dobbiamo migliorare ancora tanto", dice Colavitto, consapevole che le insidie possono essere nascoste dietro ad ogni angolo. E quindi "affrontiamo una partita alla volta" per poi vedere cosa questa stagione riserverà alla sua Vastese.

La 14ª giornata

Castelfidardo - Pineto

Campobasso - Matelica

Fabriano Cerreto - Vis Pesaro

Francavilla - Vastese

L’Aquila - San Marino

Nerostellati - Monticelli

Olympia Agnonese - Jesina

Recanatese - Avezzano

San Nicolò - Sangiustese

La classifica: 34 Matelica; 31 Vis Pesaro; 29 Vastese; 23 Avezzano, Campobasso; 20 L'Aquila, San Marino, Pineto; 19 Francavilla, Sangiustese; 18 Castelfidardo; 17 Jesina; San Nicolò; 11 Olympia Agnonese; 10 Recanatese; 10 Fabriano Cerreto; 6 Monticelli; 2 Nerostellati.