Vasto Basket, Maggipinto: "Vittorie e ottimo gruppo. Fin qui esperienza molto positiva"

Domenica alla 18 la BCC Ge.Vi. Vasto Basket tornerà in campo al PalaBCC per difendere il primato in classifica dall'assalto della Pallacanestro Silvi, attualmente seconda insieme a Magic Chieti e Teramo a Spicchi. Ma i biancorossi, dopo aver infilato una serie di 8 vittorie consecutive, non hanno nessuna intenzione di fermarsi per continuare nella loro marcia vincente.

A raccontarci del clima positivo che si respira in casa Vasto Basket à Luca Maggipinto, giovane tecnico arrivato questa estate dalla Puglia insieme a coach Giovanni Gesmundo come assistant coach della prima squadra e come allenatore della formazione under 20.

La classifica: 16 Vasto Basket; 14 Magic Bk Chieti, Pallacanestro Silvi, Teramo a Spicchi; 10 Nuovo Bk Aquilano; 8 Nuovo Pineto Bk, Airino Termoli; 6 Olimpia Mosciano, Torre Spes; 4 Pescara Bk, Bk Teramo, Nova Bk Campli.

La 10ª giornata

Pescara Bk - Nuovo Bk Aquilano

Nova Bk Campli - Olimpia Mosciano

Bk Teramo - Nuovo Pineto Bk

Airino Termoli - Torre Spes

Vasto Basket - Pallacanestro Silvi