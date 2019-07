Pontile di Vasto Marina, sarà di legno la nuova pavimentazione

Sarà di legno la nuova pavimentazione del pontile di Vasto Marina. Il medesimo materiale del piano di calpestio originario, riparato decine di volte nel corso degli anni e rimosso a giugno del 2016 perché malridotto e, in alcuni punti, pericoloso. Aperto il cantiere [LEGGI].

"I lavori prevedono la sistemazione della ringhiera e del piano di posa, la fornitura e posa in opera della nuova pavimentazione in legno, il trattamento delle superfici in calcestruzzo e la loro tinteggiatura", è scritto in una nota del municipio. "Il Comune si impegna proprio per le finalità della sponsorizzazione a pubblicizzare gli sponsor mediante affissione di una iscrizione e mediante affissione di targhette sulla passerella e sulla struttura in calcestruzzo del pontile".

“Grazie ai contratti di sponsorizzazione, preziosi strumenti di finanziamento utili per consentire agli enti locali di garantire i servizi alla cittadinanza - commenta il sindaco, Francesco Menna - sarà possibile realizzare l’opera evitando di far gravare sui contribuenti l’importo complessivo di circa 88 mila euro. I lavori termineranno il 6 marzo 2018 garantendo quindi già in primavera di poter tornare ad usufruire del pontile”.