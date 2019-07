Festa dell’Albero, i bambini di Gissi piantano 100 bulbi per colorare la villa comunale

Dopo i pini-nani e il giuggiolo, tocca a narcisi, giacinti, tulipani e querce. Tradizione rispettata anche quest'anno a Gissi per i bambini della scuola dell'Infanzia comunale "Caduti di guerra". In occasione della Festa dell'albero, i piccoli alunni, insieme alle maestre, sono entrati nuovamente all'opera nella villa del centro di Gissi piantando bulbi e mettendo a dimora piccoli alberelli.

Dopo i pini-nani e il giuggiolo dell'anno scorso e i sette abeti del 2015, quindi, quest'anno ogni bambino ha piantato due bulbi. In totale ne sono stati interrati 100 tra narcisi, tulipani, giacinti e altri fiori che in primavera, si spera, coloreranno ulteriormente questo nuovo angolo di villa comunale. Con l'aiuto dell'operaio comunale, inoltre, i bambini hanno piantato quattro piccole querce che – in attesa dell'evento – sono state studiate da vicino all'interno della scuola.

La manifestazione, alla quale hanno preso parte anche i membri dell'amministrazione comunale, si è conclusa con le poesie e le canzoni dedicate all'ambiente.