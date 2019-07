Secondo "compleanno" per gli alberi piantati dai bambini nel bosco di Liscia

Anche quest’anno, il 21 novembre, in occasione della Festa dell’albero, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Liscia, San Buono e Carpineto Sinello dell’ Istituto Omnicomprensivo di Gissi hanno voluto porre l’attenzione su come, piccoli gesti d’amore verso l’ambiente, possono contribuire a migliorare l’equilibrio ambientale. È stata un’occasione per coinvolgere tutti i presenti e diffondere in loro una coscienza ecologica.

Gli alunni del plesso di Liscia si sono recati a piedi su colle San Giovanni per ricordare e non dimenticare l’incendio del 17 settembre 2015 e per festeggiare il secondo compleanno dei loro alberelli messi a dimora dopo l’evento straordinario che ha sconvolto l’intero paese [LEGGI]. Hanno interpretato poesie e filastrocche, intonato canti e letto storie relative al rispetto e alla salvaguardia del loro bosco coinvolgendo genitori e nonni.

L'amministrazione comunale di San Buono ha donato alla Scuola Primaria un abete. I bambini hanno scritto messaggi sull’importanza dell’albero, in particolare dell’abete.

Gli alunni di Carpineto Sinello hanno festeggiato con la piantumazione di alberi ornamentali nella villa comunale del paese.