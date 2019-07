Lavori di ripavimentazione per la Statale 650 "Trignina"

Lavori in corso sulla strada Statale 650 "Trignina" (di competenza dell'Anas) in vista della stagione invernale. Alcuni tratti sono interessati da stamattina dal rifacimento della pavimentazione. I mezzi stanno lavorando nel tratto tra gli svincoli della fondovalle Treste e San Salvo in territorio di Cupello. Il traffico è regolato da un impianto semaforico.

Il rettilineo interessato in territorio cupellese necessitava da tempo di interventi a causa di buche e avvallamenti acuitisi durante le nevicate del mese di gennaio ripristinati solo in parte. Inoltre, le ultime violente piogge avevano ulteriormente deteriorato il fondo stradale.