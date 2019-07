Chiesa di SS. Cosma e Damiano di Lentella: firmata la convenzione, nel 2019 la fine dei lavori

È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Lentella e la Regione Abruzzo per la prima delle due tranche (questa è da 250mila euro dalle economie del Masterplan) che serviranno per riaprire la chiesa dei Santi Cosma e Damiano [LEGGI].

L'edificio è stato chiuso nel novembre del 2002, dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia. Il sisma di 14 anni fa accentuò le lesioni su una parete, da lì la sofferta decisione della chiusura dell'edificio dedicato ai Santi patroni del paese.

La tabella di marcia prevede la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori nei primi mesi del 2018. Gli interventi veri e propri partiranno nel mese di aprile per concludersi un anno dopo (aprile 2019). A questi, poi, seguiranno il collaudo e la successiva messa in esercizio.

I lavori più consistenti sono quelli previsti nella fase in partenza nella prossima primavera: si interverrà, tra l'altro, a livello strutturale con l'installazione dei pali per rendere più stabile l'edificio. Con la seconda parte di finanziamento si procederà poi al restauro degli interni (stucchi ecc.).