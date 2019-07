A Furci gli alunni dell’Omnicomprensivo piantano castagni

"La Castagna" è un verde colle che sovrasta Furci e per i furcesi è sempre stato Il luogo del cuore. Il 21 novembre Festa dell'albero, gli alunni della Scuola dell' Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi hanno voluto, insieme a docenti e genitori, con il patrocinio dell'Associazione "Amici della Castagna", onorare questo giorno piantando, nel segno della continuità, dei nuovi castagni.

Durante la cerimonia gli alunni hanno intonato canti e filastrocche rendendo gioiosa la manifestazione. Successivamente c’è stata la consegna della pergamena contenente una riflessione di Hermann Hesse: "Un albero dice: in me è nascosto un seme, una scintilla, un’idea, io sono vita della vita perenne. Unico è l’esperimento e il disegno che l’eterna madre con me ha tentato, unica è la mia forma e la venatura della mia epidermide, unica la più piccola screziatura di foglie delle mie fronde e la più piccola cicatrice della mia corteccia. Il mio compito è dare forma ed evidenza all’eterno".

La festa si è conclusa con il saluto e il ringraziamento della dirigente scolastica Aida Marrone all'Associazione "Amici della Castagna" che ha permesso la realizzazione e la riuscita dell’ evento.

La Redazione della scuola