"Ex asilo, in 16 mesi l’amministrazione non ha fatto nulla per fermare la decadenza"

"Nonostante siano trascorsi oltre sedici mesi dall'insediamento della nuova Giunta circa 7 mesi dall'acquisizione al patrimonio comunale del

Compendio Immobiliare dell'Asilo Carlo della Penna nessun intervento o attività finalizzata al recupero della struttura, ad eccezione della

pulizia del giardino, è stata posta in essere dall'attuale amministrazione comunale". Lo fa notare Francesco Prospero, consigliere comunale di Progetto per Vasto.

"Non vorremmo che, come affermato dall'assessore Barisano in occasione della discussione dell'interpellanza sul complesso Genova Rulli

'il recupero del complesso immobiliare del Genova Rulli non è una nostra priorità' anche il recupero dell'asilo Carlo della Penna non sia una

priorità dell'attuale amministrazione comunale.

Non è possibile assistere inermi al decadimento della struttura e occorre attivarsi, da subito, per il suo recupero. Il sindaco deve rispettare gli impegni presi con i cittadini, con i comitati per l'asilo carlo della penna e con i consiglieri comunali di minoranza affinchè possa essere ridata presto dignità ad un immobile di rilevanza storica e artista".