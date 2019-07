Futsal Vasto, doppia sconfitta per Allievi e under 21

Buone prestazioni ma zero punti conquistati per i ragazzi delle formazioni giovanili del Futsal Vasto nello scorso fine settimana.

Campionato Allievi | Progetto Giovani Treglio - Futsal Vasto 9-6

Quella andata in scena sabato è stata una bella gara dal punto di vista agonistico. I vastesi riescono a passare in vantaggio con Lombardi ma subiscono la veemente rimonta dei padroni di casa che si portano sul 4-2 e, solo allo scadere, ancora Lombardi accorcia le distanze per il 4-2 con cui si va al riposo.

Nella ripresa segnano ancora i padroni di casa portandosi sul 7-2 a 20 minuti dalla fine. La squadra biancorossa però reagisce e la doppietta di Grosso (7-4) sembra poter riaprire la partita. A quel punto c'è un episodio chiave per la partita. Un gol regolare dei vastesi, con la palla che colpisce il sostegno interno della rete e torna in campo, non viene convalidata dall'arbitro. Tante le proteste degli ospiti e a farne le spese è mister Porfirio che viene espulso. Sul punteggio di 8-6 (reti vastesi di Aquilino) si ripropone la stessa scena ma a parti invertite con la palla che entra nella porta biancorossa ed esce fuori e l'arbitro che non convalida. Mister Porfirio, però, ordina ai suoi ragazzi di far fare gol al Treglio ed è la rete che fissa sul 9-6 il punteggio finale.

Campionato Under 21 | La Fenice Avezzano - Futsal Vasto 6-2

Il Futsal Vasto tiene bene il campo per un tempo e mezzo ma poi lascia spazio agli avversari rimediando una sconfitta oltremodo punitiva. Al pronti-via vanno subito in rete i padroni di casa ma i ragazzi di mister Giacomucci si riorganizzano e trovano il pareggio con Piccirilli. La gara è in equilibrio e i vastesi riescono a proporre buone trame di gioco ma, al termine del primo tempo, sono i marsicani ad essere in vantaggio per 2-1.

Al rientro in campo Notarangelo riporta la contesa in parità ma, dopo occasioni da entrambe le parti, La Fenice trova due gol per il 4-2. Il Futsal Vasto ci prova con il portiere di movimento ma la mossa non produce l'effetto sperato, anzi, ad andare in gol sono i locali e la partita si chiude sul 6-2, risultato troppo pesante per quanto visto in campo.