Energy Life, libera la tua energia

È stato un successo l'Energy Life event, due giorni di appuntamenti speciali per conoscere e provare tutte le attività della palestra di via Cardone a Vasto. Lo staff guidato da Mirio Galizia, con una grande esperienza nella cura del benessere e della salute attraverso il fitness, è pronto ad accogliervi nelle due palestre, di Vasto e San Salvo per aiutarvi a liberare... la vostra energia!





Energy Life

Via San Rocco – San Salvo - Tel.0873.547901 - energylifecenter@yahoo.it

Via Cardone, 30 - Vasto - Tel. 0873.367873 - energylifevasto@hotmail.it

www.palestraenergylife.it

La pagina facebook - CLICCA QUI

Informazione pubblicitaria