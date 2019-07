Destination work, uno sguardo sul futuro per gli studenti delle superiori

Prepararsi alle sfide del futuro e all'ingresso del mondo del lavoro sin dai banchi di scuola. È questo il senso dell'evento che si è tenuto sabato scorso a Vasto presso l'Agenzia per la promozione culturale e che ha coinvolto un centinaio di studenti delle classi quinte delle scuole superiori vastesi. Destination Work è l'evento nazionale promosso dall'agenzia per il lavoro Gi Group nelle sue filiali e attraverso eventi speciali sul territorio di riferimento che si svolge in contemporanea, già da qualche anno, in tutta Italia.

Quest'anno la filiale di Termoli dell'agenzia, in partnership con Scuolalocale e con il patrocinio del Comune di Vasto e dell'assessorato all'istruzione, ha organizzato un evento per gli studenti che si apprestano a conseguire la maturità e che dovranno poi scegliere se continuare negli studi o entrare subito nel mondo del lavoro. Dopo i saluti dell'assessore all'istruzione Anna Bosco, lo staff della filiale Gi Group di Termoli, Luca Polevi, Ludovico Coppini e Alessandra Scarponi, ha presentato i tratti salienti dell'attività dell'agenzia e ha poi proposto una interessante presentazione sulla scrittura del curriculum vitae, su come prepararsi ad affrontare un colloquio di lavoro e come curare la propria presenza sui social e la propria web reputation.

Su questa scia ha preseguito lo staff di Scuolalocale, con Renato De Ficis e Giuseppe Ritucci che hanno evidenziato come, attraverso la partecipazione all'esperienza del ditigal school magazine, ad oggi diffuso in Abruzzo, Molise e Marche, vengano acquisite competenze trasversali che i ragazzi potranno poi inserire nel proprio curriculum vitae e spendere nella loro futura attività lavorativa. Il filo conduttore è stato proprio quello dell'importanza di avere consapevolezza sin dalla giovane età che, con passione e voglia di mettersi in gioco, si può arricchire il proprio percorso formativo andando oltre ciò che si apprende sui banchi di scuola e trovandosi così, in un futuro sempre più prossimo, ad avere carte da giocare per costruirsi un percorso professionale affascinante e soddisfacente.